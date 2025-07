"C'est fini les amis", lancé Boris Johnson avant de s'envoler pour Balmoral (Ecosse) où il va présenter officiellement sa démission à la reine Elizabeth II.

Dans son discours, Boris Johnson, poussé à la démission début juillet après des scandales à répétition, a énuméré Brexit, campagne de vaccination contre le Covid-19, soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe parmi les réussites de son mandat.

"Je soutiendrai Liz Truss et son gouvernement à chaque étape", a-t-il assuré.

Alors que les spéculations vont bon train sur son avenir, Boris Johnson s'est comparé à un propulseur de fusée "qui a rempli sa fonction et va à présent revenir doucement dans l'atmosphère et tomber de manière invisible dans quelque obscur coin du Pacifique".

"Et comme Cincinnatus", qui a été consul et, ont souligné certains observateurs, est finalement revenu à Rome, "je retourne à mon plan et j'offrirai à ce gouvernement le plus fervent soutien".

Remerciant le personnel qui s'est occupé de lui et sa famille et de son chien Dylin, Boris Johnson a souligné que si le Jack Russell, réputé très turbulent, et Larry, le chat de Downing Street, "peuvent laisser derrière eux leur difficultés occasionnelles, le Parti conservateur le peut aussi", après les divisions de la campagne.

Élue lundi par les adhérents du Parti conservateur, Liz Truss, 47 ans, doit après la démission formelle de Boris Johnson, être chargée par la reine de former un gouvernement.

Liz Truss sera la 15e Première ministre d'Elizabeth II, la quatrième du chat Larry.