Au Nigeria, les étudiants abandonnés face à une grève des enseignants qui s'éternise

Cela fait plus de six mois que les bancs des universités fédérales du Nigeria sont vides, les étudiants empêchés d'aller en cours en raison d'un bras de fer qui s'éternise entre l'Etat et les enseignants qui ont déclaré fin août une grève illimitée.