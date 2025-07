"La Turquie demeure sensible aux harcèlements des avions de combat grecs", a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'État a animé un point de presse avant son départ vers la Bosnie-Herzégovine, mardi à l'aéroport Esenboga à Ankara.

Il a commenté les récents actes de la Grèce en mer Égée, notamment le harcèlement des avions turcs par les forces armées grecques en déclenchant le verrouillage radar. "Nous demeurons sensibles et déterminés, a-t-il dit. La Grèce le voit bien et a donc décidé d'agir convenablement."

Dans ce contexte, Erdogan a une nouvelle fois mis en garde Athènes, notant que la Turquie "peut intervenir une nuit, soudainement", ajoutant qu'Ankara continuera à informer l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) de ces actes.

Selon le ministère turc de la Défense nationale, la Grèce a violé l'espace aérien de la Turquie et ses eaux territoriales 1 100 fois en l'espace de huit mois en 2022.

Crise énergétique

Quant à la crise énergétique que risque l'Europe à cause de la guerre en Ukraine, Erdogan a dit que "l'Europe connaîtra d'importantes difficultés cet hiver". "Nous n'avons actuellement aucun problème concernant le gaz naturel", a-t-il conclu. Le président effectuera une visite d'abord en Bosnie-Herzégovine, puis en Serbie et en Croatie.

En outre, le président turc n’a pas manqué de saluer les travaux de TRT Balkan dont la diffusion a commencé en juin dernier dans plusieurs langues régionales.

“Nous constatons que la plate-forme d’information TRT Balkan, qui a commencé sa diffusion depuis juin, a comblé une lacune importante avec ses émissions dans les langues régionales. En plus des institutions de notre État, nous sommes heureux de constater que nos organisations non gouvernementales et notre monde des affaires fassent des choses qui nous rendent fiers.” s’est-il félicité avant son départ.