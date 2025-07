La présidence mauritanienne a indiqué, dans un communiqué, que le président mauritanien Mohammed Ould Ghazouani a procédé à un remaniement partiel portant sur 8 des 28 postes du gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal.

Conformément au remaniement, Adama Boucar Sokou a été nommé ministre de l'Éducation (Éducation), Mokhtar Ahmed Yadali, ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de la gestion, Yahya Ould Ahmed Al-Wakf, ministre de l'Agriculture et Ibrahim Vall Ould Mohamed Lamine, ministre du Développement animal.

Anyang Mamoudou a été nommé ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Nani Ould Achrouga, ministre des Transports, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ould Sweidat, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et Laliat Ali Kamara, ministre de l'Environnement.

Ghazouani avait nommé Bilal à la tête du gouvernement en 2020, et un remaniement partiel y a été apporté en mars dernier, comprenant 15 postes. Le nouveau remaniement intervient environ un an avant les élections.