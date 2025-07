La délégation de cinq parlementaires français est dirigée par le sénateur Cyril Pellavat, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Taïwan, précisant qu'il s'agit de la quatrième visite d'élus politiques français en un an.

Pékin, qui considère l'île comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, s'insurge contre toute action diplomatique susceptible de conférer une légitimité à Taïwan et s'irrite de plus en plus de toute visite de responsables et élus politiques occidentaux.

Début août, Pékin s'est lancé dans une démonstration de force en représailles à la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi le mois dernier à Taïwan.

La Chine a envoyé pendant une semaine des navires de guerre, des missiles et des avions de chasse dans les eaux et le ciel de Taïwan. Ces exercices ont été les plus importants et les plus agressifs depuis le milieu des années 1990.

Mme Pelosi, très critique envers Pékin, était la plus haute élue américaine à se rendre à Taïwan en 25 ans. De multiples délégations américaines se sont rendues sur l'île après sa venue.

Depuis quelques années, de nombreux pays européens ont également affiché un plus large soutien à l'égard de Taipei et l'offensive de l'Ukraine par la Russie a renforcé les craintes que la Chine ne fasse de même avec Taïwan. Des élus de pays européens se rendent régulièrement sur l'île.

Les relations entre Pékin et Taipei se sont détériorées après l'élection en 2016 de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, qui considère son île comme une nation souveraine et non comme une partie de la Chine.

Comme la plupart des nations, les États-Unis et la France reconnaissent officiellement Pékin au détriment de Taipei. Mais tous deux entretiennent des relations diplomatiques de facto avec l'île.