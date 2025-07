Samuel Eto’o

L'attaquant camerounais, Samuel Eto’o est le joueur africain ayant remporté le plus de Ligue des champions. L'ancien buteur du FC Barcelone et de l'Inter a été sacré champion d'Europe à trois reprises : deux fois avec le FC Barcelone en 2005/2006 et 2008/2009, une fois avec l'Inter Milan en 2009/2010. Eto'o est également le meilleur buteur africain en finale de C1 avec deux réalisations. Le Camerounais est le deuxième africain ayant joué le plus de rencontres de Ligue des champions avec 81 matches, pour un total de 33 réalisations.

Didier Drogba

L'Ivoirien Didier Drogba est le joueur africain le plus capé en Ligue des champions (89), mais aussi celui qui a marqué le plus de buts (42) devant Samuel Eto'o. L'ancien joueur de Chelsea a remporté une LDC en 2012 avec les Blues, où il a été un grand artisan de la victoire lors de la finale contre le Bayern Munich. Si Drogba n'a pas eu la chance de disputer des rencontres de C1 avec l'Olympique de Marseille, il a pu le faire avec le club turc de Galatasaray. Pour la petite histoire, le club stambouliote a d'ailleurs été éliminé en huitième de finale par Chelsea, alors entraîné par un certain José Mourinho.

Mohamed Salah

L'Égyptien de 30 ans comptabilise plus de 80 rencontres de Ligue des champions entre le FC Bâle, Chelsea, l'AS Roma et Liverpool, pour un total de 40 buts. Il est aujourd'hui le joueur africain en activité comptant le plus de but en C1, à quatre longueurs seulement du recordman Didier Drogba. Vainqueur de la Ligue des champions en 2019 avec les Reds, Mohamed Salah a disputé trois finales de C1 durant sa carrière. Avant de raccrocher les crampons, l'Égyptien pourrait certainement battre les chiffres de l'Ivoirien en termes de matches et de buts. A suivre…

Sadio Mané

Actuellement au Bayern Munich, le Sénégalais va découvrir la Ligue des champions avec un deuxième club ce mercredi soir. Compère d'attaque de l'Égyptien Salah à Liverpool, Sadio Mané ne dispose pas pour autant des mêmes statistiques que son ancien coéquipier. Toutefois, le nouveau joueur du Bayern a marqué de son empreinte la compétition lors du sacre des Reds en 2019, où il avait inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives. Outre les statistiques, c'est surtout par son jeu de percussion et de dribble que le Sénégalais marque les esprits.

Nwankwo Kanu

L'attaquant nigérian a remporté la Ligue des champions en 1995 avec l'Ajax Amsterdam. Auteur de 60 matches de C1, le grand buteur d'1m96 a également remporté le Ballon d'Or africain 1996 et 1999. Si les plus jeunes ne se souviennent pas de Kanu, c'est un attaquant charismatique qui a fait les beaux jours de plusieurs clubs en Premier League pendant 14 ans.

Riyad Mahrez

L'international algérien n'a jamais remporté la Ligue des champions mais il a tout de même contribué au beau parcours de Manchester City en 2021. Battus en finale contre Chelsea, les Citizens ont pu compter sur un Mahrez en feu pour se défaire du Paris Saint-Germain en demi-finale. Auteur de 17 buts en 47 rencontres de C1 des, l'Algérien compte bien alimenter encore un peu plus ses statistiques sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City.

Emmanuel Adebayor

Si le Togolais n'a jamais remporté la coupe aux grandes oreilles, il a su répondre à chaque sollicitation européenne en portant le maillot de club prestigieux comme le Real Madrid, Arsenal, l'AS Monaco, Manchester City. Très bon joueur de la tête, Adebayor a inscrit 13 buts en Ligue des champions durant sa carrière.

George Weah

Le Ballon d'Or 1995 n'a que très peu connu la Ligue des champions. Alors joueur du Paris Saint-Germain, il est éliminé en demi-finale de la C1 en 1995 contre l'AC Milan, qu’il rejoint la saison suivante. Au total, il a inscrit 14 buts en 22 rencontres de C1. Un pourcentage de but très honorable.