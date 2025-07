S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue avec le président turc Recep Tayyip Erdogan au palais présidentiel de Serbie, le président serbe Aleksandar Vucic a remercié son homologue turc pour sa franchise et l'importance qu'il accorde à la région.

"Nous accordons beaucoup de respect et d'intérêt à la Turquie, vous pouvez vous sentir comme chez vous ici. Je recommande à tout le monde d'aller en Turquie. Je pense que tout le monde devrait voir ce que ce grand pays a réalisé sous la direction d'Erdogan" a déclaré Vucic.

Notant que la visite du président Erdogan dans les Balkans porte le caractère d'une médiation, Vucic a également souligné les talents sincèrement pacifistes d'Erdogan.

Collaboration entre les ministères de la défense

Le président serbe a par ailleurs fait savoir que la collaboration se poursuit entre les ministères de la défense des deux pays :

"Nous avons réalisé des projets dans de nombreux domaines avec la Turquie. Nous avons également eu des demandes de coopération dans le domaine de l'industrie de la défense. La Serbie veut acheter des drones Bayraktar de fabrication turque et nous espérons pouvoir en obtenir l'année prochaine."

"Nous sommes heureux d'entendre parler la langue turque et de voir nos amis turcs dans notre pays." s’est-il exprimé, ajoutant que les touristes turcs visitant la Serbie devraient se sentir comme chez eux.

Revenant sur la tension entre le Kosovo et la Serbie, Vucic a déclaré : "Sous la direction du président (Erdogan), le rôle constructif de la Turquie dans le maintien de la stabilité dans la région est très important".

Vucic a également indiqué qu'avec le Premier ministre albanais Edi Rama, ils enverraient une lettre conjointe à l'UE, au nom des pays des Balkans, afin de s’approvisionner en énergie électrique et a déclaré que la saison hivernale sera difficile pour toute la région, y compris son pays .

Offensive russe en Ukraine

Concernant la guerre entre la Russie et l’Ukraine le président serbe a affirmé que son plus "grand espoir" était que "la guerre se termine le plus tôt possible" avant de conclure que cette solution n’arriverait pas de sitôt.