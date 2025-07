Il y a des "allégations crédibles de transferts forcés d'enfants ukrainiens non accompagnés" vers la Russie et les territoires contrôlés par la Russie en Ukraine, a déclaré l'ONU mercredi.

Lors de son intervention devant le Conseil de sécurité, la sous-secrétaire générale aux droits de l'Homme, Ilze Brands, s'est dite préoccupée par la décision de la Russie d'accorder la citoyenneté aux enfants ukrainiens privés de soins parentaux, ce qui les conduirait à être adoptés par des familles russes.

En vertu de la Quatrième Convention de Genève, la Fédération de Russie n'a nullement le droit de modifier le statut personnel des enfants, y compris leur nationalité, a-t-elle déclaré.

"Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que les plans annoncés par les autorités russes, pour permettre le placement d'enfants ukrainiens dans des familles de la Fédération de Russie, ne semblent pas prévoir de mesures de regroupement familial, ni garantir d'une autre manière le respect du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant" a-t-elle ajouté.

Depuis le déclenchement de l’offensive russe contre l'Ukraine, le 24 février, les autorités de Kiev accusent la Russie d'enlever les enfants du pays, ce que Moscou dément fermement.

Brands a appelé la Russie à autoriser l'ONU et d'autres observateurs internationaux indépendants à accéder sans entrave à tous les lieux de privation de liberté, afin d'enquêter sur les allégations de torture ou de mauvais traitements.

Au total, 5 718 personnes ont été tuées, dont 372 enfants, et 8 199 autres ont été blessées, ce qui porte le bilan des victimes depuis le début de la guerre à 13 917, selon l'ONU.

''Il ne s'agit que de chiffres vérifiés et les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés'', a déclaré Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe de l'ONU chargée des affaires politiques et de la consolidation de la paix.

Plus de 6,9 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et le nombre de réfugiés ukrainiens recensés en Europe a dépassé les 7 millions, a-t-elle ajouté.