C'est un véritable choc que vont nous offrir Caroline Garcia et Ons Jabeur dans la nuit de jeudi à vendredi en demi-finale de l'US Open (01h du matin). En pleine confiance depuis le début de la compétition, la Française va disputer sa première demi-finale de Grand Chelem face à la Tunisienne, actuelle cinquième joueuse mondiale, qui est qualifiée pour la première fois de sa carrière pour le dernier carré à New York. Jabeur qui entre encore un peu plus dans l'histoire du tennis est la première joueuse africaine et arabe à atteindre ce stade de la compétition. Première joueuse africaine à atteindre les 1/2 de l'US Open, Jabeur n'a jamais perdu contre Garcia.

Jabeur, déjà dans l'histoire

La joueuse de 28 ans est la première Tunisienne vainqueur d’une épreuve sur le grand circuit à Birmingham (gazon) en juin 2021, mais aussi la première joueuse arabe à décrocher un WTA 1000 à Madrid (terre battue) en mai dernier. Depuis octobre 2021, elle est également la première africaine à avoir intégré le top 10.

Ons Jabeur va disputer sa deuxième demi-finale d'affilée en Grand Chelem face à une adversaire coriace qu'elle connaît bien. Sur un nuage, Caroline Garcia écrase ses adversaires depuis le début de l'US Open. Celle qui a remporté le Masters 1000 de Cincinnati en août dernier, reste sur une série de 13 victoires consécutives. De plus, la Française n'a perdu aucun set sur les courts de New York.

La bête noire de Garcia

Si la forme des deux joueuses donne un avantage à Caroline Garcia, la Tunisienne peut se vanter de n'avoir jamais perdu contre la Française. Opposée deux fois, Jabeur s'est imposée au premier tour de l'US Open 2019 (7-6, 6-2) et au deuxième de l'Open d'Australie 2020 (1-6, 6-2, 6-3). Chez les catégories jeunes, le constat est le même, puisque Garcia a été battue à quatre reprises par Jabeur.

"C'est clair qu'elle m'a privée de quelques titres du Grand Chelem chez les juniors, ironisait Caroline Garcia en conférence de presse. Elle avait déjà ce style de jeu très particulier, avec énormément d'amorties, de slices, de variations… C'était très piégeux, d'autant que personne d'autre ne jouait comme ça. Ça a toujours été un challenge pour moi de l'affronter chez les juniors. Et chez les seniors aussi, d'ailleurs. J’ai un gros challenge face à moi."

Si la bataille s'annonce rude, le style de jeu de Garcia est connu à l'avance : "Je sais qu'elle est compliquée à jouer, qu'elle développe un tennis très agressif. J'imagine que ce sera à celle de nous deux qui saura imposer son jeu. J'espère que ce sera moi" expliquait Ons Jabeur en marge de la rencontre.