Le président turc, Recep Tayyip Erdogan a présenté jeudi ses "plus profondes" condoléances à la suite du décès de la reine Elizabeth II.

"J'ai appris avec tristesse le décès de la reine Elizabeth II aujourd'hui. Mes plus sincères condoléances à la famille royale et au peuple, ainsi qu'au gouvernement ami et allié du Royaume-Uni", a déclaré Erdogan sur Twitter.

Elizabeth II, 96 ans, était la monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire britannique. Le palais de Buckingham a déclaré qu'elle était "morte paisiblement" au château de Balmoral, en Écosse.