Une annonce faite par Erdogan au cours d'un échange avec les journalistes à bord de l'avion qui le ramène de sa tournée dans les Balkans.

Ainsi, il a indiqué que les services de renseignement turc (MIT) ont mené une opération à succès aboutissant à l'interpellation de Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai, haut responsable de l'organisation terroriste, Daesh.

Erdogan a attiré l'attention sur le fait que Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai est devenu l'un des plus importants responsables de Daesh après l'élimination d'Abou Bakr al-Baghdadi et d'Abdullah Qardash.

"Les rapports internationaux et le Rapport de sécurité de l'ONU contenaient également des informations selon lesquelles ce terroriste était l'un des principaux responsables de l'organisation terroriste Daesh. Au cours de son interrogatoire, il a également reconnu exercer le poste de ministre de l'Éducation et de ministère de la Justice au sein de l'organisation. Les liens de ce terroriste en Syrie et à Istanbul étaient sous surveillance depuis longtemps et des informations ont été obtenues selon lesquelles il entrerait illégalement en Turquie. Et ce terroriste a été capturé grâce à l'opération à succès de nos forces de sécurité. Le terroriste avait utilisé une fausse identité et s'était déguisé", a précisé le chef de l'État.