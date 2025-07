Le nouveau monarque du Royaume-Uni, rentré vendredi à Londres après s'être rendu au chevet de la reine au château de Balmoral, en Ecosse, a dit partager le chagrin des Britanniques après la disparition de sa "maman chérie".

"Comme la reine elle-même l'a fait avec un dévouement inébranlable, je m'engage moi aussi solennellement, pendant le temps que Dieu m'accordera, à défendre les principes constitutionnels au cœur de notre nation", a dit Charles III pendant une courte allocution télévisée.

"Et où que vous viviez au Royaume-Uni, ou dans les royaumes et territoires à travers le monde, et quelles que soient vos origines ou vos croyances, je m'efforcerai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l'ai fait tout au long de ma vie", a-t-il ajouté.

Charles, qui s'était auparavant entretenu avec la Première ministre Liz Truss, comme le veut le très strict protocole, sera officiellement couronné roi samedi matin lors d'une cérémonie qui débutera à 09h00 GMT, au côté de son épouse Camilla, désormais reine consort.

Le nouveau roi a dit pendant son discours avoir transmis son titre de prince de Galles à son fils aîné, William, dont l'épouse Kate sera la nouvelle princesse de Galles, comme l'avait été avant elle Lady Diana, la mère de ses enfants.

Il a aussi exprimé "son amour" pour son fils cadet Harry et son épouse américaine Meghan Markle, qui ont décidé l'an dernier de quitter la famille royale.

Avec le décès de sa mère, qui a régné plus longtemps que tout autre souverain britannique, Charles III, âgé de 73 ans, est devenu roi du Royaume-Uni et de 14 autres pays, dont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

L'annonce de la mort d'Elizabeth II après 70 ans de règne a suscité une vague d'émotion au Royaume-Uni, mais aussi à travers le monde.

A Londres, des milliers de personnes continuaient d'affluer vendredi matin aux abords du palais de Buckingham, pour rendre hommage à la défunte reine.

Les dirigeants de nombreux pays à travers le monde ont salué la mémoire d'Elizabeth II, figure emblématique de la monarchie britannique pendant sept décennies.

En France, Emmanuel Macron a rendu hommage à "'une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle".

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a annoncé vendredi soir qu'il assisterait aux funérailles de la reine.