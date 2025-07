Selon un communiqué partagé par la MUSIAD, le salon Musiad Expo, organisé par MUSIAD tous les 2 ans, ouvrira cette année ses portes au centre des congrès TÜYAP Istanbul du 2 au 5 novembre.

L'événement prévoit d’accueillir plus de 100 mille visiteurs de 124 pays. Des délégations d’entrepreneurs rencontreront des investisseurs et des industriels.

Le président de Musiad, Mahmut Asmali, a rappelé que malgré les effets de la pandémie de Covid-19, le Musiad Expo 2020 a atteint un taux de satisfaction de 97% et que celui de 2022, aura des répercussions mondiales.

Assurant que la précédente édition avait permis d’accueillir des visiteurs de 102 pays sur une superficie de 14 mille mètres carrés, Asmali a poursuivi:

"Il y a une forte participation de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique. Des délégations en provenance de nombreux pays, en particulier des pays tels que l'Azerbaïdjan, la Russie, le Qatar, l'Arabie saoudite, le Maroc, l'Indonésie, le Nigéria, le Pakistan, l'Iran et l'Algérie, prendront place à Musiad Expo, le centre du commerce mondial."

Au cours de cet événement, des réunions B2B dans 24 secteurs différents se dérouleront, a souligné Asmali.

Musiad Expo et la vision 2023

Asmali a notamment précisé qu’une réunion des ambassadeurs de D8 sera organisée dans le cadre de la foire, notant que cette dernière contribuera directement aux objectifs de la Turquie pour 2023.

"Dans le cadre du salon mixte le plus complet de Turquie, nous réunirons des missions diplomatiques du monde entier, nos représentants étrangers, les ambassadeurs, consuls et consuls honoraires dans notre pays avec nos hommes d'affaires à travers un Forum d'affaires international et divers événements.

Musiad Expo offre une excellente opportunité à notre pays pour atteindre ses objectifs 2023 dont celui d'élever les exportations à 300 milliards de dollars. Dans le passé, les foires ont contribué à l'économie avec des milliards de dollars de commerce. Lors de ce salon, nous visons à contribuer directement à la vision 2023 de notre pays avec un maximum de connexions commerciales", a-t-il conclu.