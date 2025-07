"La campagne de contre-offensive est la troisième étape", a déclaré M. Reznikov dans un entretien au Monde alors que les forces de Kiev avancent rapidement dans les parties orientale et méridionale du pays et affirment avoir repris 3.000 km carrés du territoire depuis début septembre.

"La première étape dans la guerre visait à dissuader les Russes. La deuxième a consisté à établir un équilibre entre eux et nous sur le front, à stabiliser le front, et à tester leurs capacités de résilience", a décrit le ministre.

"Notre état-major a conçu un plan en fonction de l'armement que nous avons reçu de nos partenaires; nous avons commencé en utilisant les systèmes d'artillerie mobile Himars pour couper les lignes de soutien logistique de l'ennemi, détruire ses dépôts de carburant, de munitions, etc.. C'est cette troisième étape de la guerre qui a commencé dans le Sud et dans le Nord, dans les districts de Kherson et de Kharkiv", explique-t-il.

Les objectifs de l'Ukraine sont la libération de tous les territoires occupés, "y compris la Crimée (annexée en 2014 ndlr), Louhansk et Donetsk (dans le Donbass oriental ndlr)". "Nos gardes-frontières installeront leurs postes sur la frontière russo-ukrainienne, là où elle se trouvait en 1991", lance-t-il.

Outre la "libération totale" des territoires ukrainiens, Kiev réclame une "feuille de route absolument claire sur le paiement de réparations par les Russes et sur l'établissement de leur responsabilité dans les crimes de guerre" commis depuis le début de l'offensive le 24 février.

Interrogé sur la possibilité d'une guerre longue, M. Reznikiv se refuse à faire des prédictions, mais assure: "ça va être comme une boule de neige, elle va commencer à rouler, rouler, rouler, et elle va devenir de plus en plus grosse, de plus en plus grosse... Et on va voir la deuxième armée du monde battre en retraite".