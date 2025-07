Le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a mis en garde la Grèce contre son aptitude à s'embarquer dans une aventure hasardeuse contre la Turquie, "au profit d’autres pays", soulignant que dans ce cas elle devra "en subir les conséquences", lors d'un symposium dans le district Haymana de la capitale Ankara, autour de la célébration des victoires de la guerre d'Indépendance il y a un siècle de cela.

Il en a profité pour revenir sur les relations avec le voisin grec, qui fut l'un des belligérants à l'issue de la Première Guerre mondiale et qui avait occupé une partie de l'ouest de l'Anatolie avant d'être "renvoyé de l'autre côté de la mer Egée".

"Alors que nous défendons aujourd'hui l'idée de construire un bon voisinage entre les deux rives de la mer Egée, la Grèce poursuit ses provocations", a-t-il relevé.

Cavusoglu a rappelé qu'il y a cent ans, alors que le peuple était épuisé par la guerre qui perdurait depuis plusieurs années, il a su défendre sa patrie.

"Notre peuple garde aujourd'hui la même foi et le même état d'esprit. Pour cela, chacun doit revenir à la raison. Je le dis tout spécialement à la Grèce. Ne soyez pas les marionnettes des autres, ne continuez pas les provocations car l'amitié de la Turquie est éternelle, mais son hostilité est extrêmement sérieuse", a-t-il conclu.

Ankara dénonce depuis plusieurs mois la militarisation des îles en mer Egée, pourtant contraire aux traités internationaux, et les harcèlements des forces grecques dans les eaux et les airs contre les forces turques, et même contre les civils.