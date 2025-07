L'Éthiopie, pays d'Afrique de l'Est, est entrée dans la nouvelle année 2015.

Dans le pays, qui est aux prises avec des conflits et une crise politique depuis deux ans, les politiciens et les chefs religieux ont partagé des messages de paix pour la nouvelle année.

Dans son message, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'il envisageait l'avenir avec espoir et a appelé son peuple à participer aux efforts qui contribueront à l'espoir du pays d'un avenir meilleur au cours de la nouvelle année.

Le calendrier éthiopien, qui est basé sur le Soleil et a 7 ans et 8 mois de retard sur le calendrier grégorien, est utilisé par l'État éthiopien dans toutes les affaires officielles en plus d'être un calendrier religieux. En Éthiopie, qui utilise également un système horaire différent, la journée commence à 06h00 et non à 00h00. Alors qu'une journée se compose de deux parties différentes de 12 heures, le premier fuseau horaire commence à 06h00 et le second à 18h00.

Alors que les 12 premiers mois du calendrier éthiopien se composent de 30 jours, il y a un 13e mois de 5 à 6 jours après le 12e mois du calendrier. Selon ce calendrier, la nouvelle année débutera le 11 ou 12 septembre.