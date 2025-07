"La Grèce a commis du banditisme dans les eaux internationales" a déclaré le porte-parole. Omer Celik était face à la presse, lundi à Ankara, après une réunion du Conseil central de décision et du Conseil exécutif du parti.

"La dernière fois qu'ils ont ouvert le feu sur un navire, disons-le clairement, c'était du brigandage. On ne peut pas appeler cela un accident ou une agression involontaire", a-t-il dit.

Celik a souligné que la Turquie est consciente des provocations de la Grèce et suit la situation avec sérieux. "La Grèce doit mettre fin à ce type de harcèlement et aux tentatives visant à créer une situation de fait'', a-t-il ajouté.

Il a souligné que la diplomatie turque dispose de suffisamment de capacités, de plans de solution et de feuilles de route pour résoudre les problèmes à la table des négociations.

"La Grèce devrait cesser de fuir la table et éviter ce genre de banditisme sur le terrain. Les solutions à tous les problèmes sont sur la table des négociations. La Turquie est un État diplomatiquement fort. En raison des crises internes du gouvernement du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, la Grèce s'éloigne de la légitimité et de la loi, et se comporte comme un État voyou. Il faut bien tracer la ligne sur cette question, (la franchir) ne profitera à personne, surtout pas à la Grèce" a-t-il regretté.

Samedi, deux bateaux des garde-côtes grecs ont ouvert le feu sur un navire roulier à 18 kilomètres au large de la côte sud-ouest de la Turquie, à Bozcaada.

Le navire Anatolian, battant pavillon des Comores et doté d'un équipage de 18 personnes, a été attaqué alors qu'il naviguait dans les eaux internationales, a annoncé le commandement des garde-côtes turcs dans un communiqué.

Après avoir appris l'incident, les garde-côtes turcs ont envoyé deux bateaux et les bateaux grecs ont quitté la zone. Aucune personne n'a été blessée sur le navire. L'incident fait l'objet d'une enquête.

Le commandement des garde-côtes turcs a partagé sur son site web une vidéo des tirs de harcèlement et une carte indiquant l'endroit où l'incident a eu lieu.

La Turquie a appelé les autorités grecques à mener une enquête immédiate et à s'expliquer sur cet incident, qualifié de "totalement contraire au droit international", selon des sources diplomatiques.