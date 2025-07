La Russie a, depuis 2014, dépensé plus de 300 millions de dollars en vue de s'assurer une influence sur des responsables gouvernementaux étrangers et des candidats à des postes politiques qui soient bien disposés à l'égard de Moscou, ont rapporté les services de renseignement américains.

Les opérations menées dans plus de deux douzaines de pays sont détaillées dans un câble du département d'État, signé par le secrétaire d'État Antony Blinken, rapportent certaines agences de presse, dont l'Associated Press et l'Agence-France Presse.

Le câble ne précise pas quels pays ont été ciblés par le Kremlin, mais ces pays ont toutefois été notifiés individuellement, selon l'AP.

Un haut responsable de l'administration Biden, qui a informé les journalistes sous couvert d'anonymat, a déclaré que le président russe Vladimir Poutine dépensait d'importantes sommes d'argent pour "manipuler des démocraties de l'intérieur".

Le câble envoyé aux missions étrangères, lundi, n'est pas classifié, mais il est marqué "sensible" et n'est pas destiné à un public étranger, a rapporté l'AP, qui précise qu’il contient une série de questions que les diplomates en poste à l'étranger doivent soulever auprès de leurs gouvernements hôtes.

Les diplomates partagent leurs conclusions avec les responsables de plus de 100 pays, affirme pour sa part l'Agence-France Presse, à laquelle le haut responsable de l'administration Biden a déclaré : "Aux États-Unis, nous travaillons sans relâche pour remédier à nos points faibles et nous encourageons les autres pays à faire de même et à nous rejoindre dans cet effort important".