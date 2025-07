Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a exhorté l'Arménie à s'abstenir de ses activités destructrices et à respecter le cessez-le-feu humanitaire. “La paix dans la région ne peut être réalisée que dans le strict respect du droit international” a-t-il été déclaré dans un communiqué.

Dans une initiative humanitaire, l'Azerbaïdjan a déclaré être disposé à remettre à l'Arménie les corps d'environ 100 soldats arméniens morts dans les affrontements survenus.

La Commission d’Etat azerbaidjanais pour les prisonniers de guerre, les otages et les personnes disparues a fait porter la responsabilité de leur mort aux “provocations contre l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan les 12 et 13 septembre”.

Selon le Premier ministre arménien, cité par l'agence Interfax, 105 militaires arméniens ont trouvé la mort au cours des deux derniers jours. De son côté, l'Azerbaïdjan a perdu 50 personnes de son personnel militaire au premier jour des combats.

La Turquie met en garde Erevan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réitéré son soutien à l'Azerbaïdjan en soulignant “Le monde entier doit savoir que nous sommes du côté de nos frères azerbaïdjanais”.

“Nous trouvons inacceptable les résultats de la violation par l’Arménie de l’accord conclu après la guerre qui s’est terminée par la victoire de l’Azerbaïdjan”, a-t-il déclaré en assurant que que l’irrespect par l’Arménie des accords signés et son attitude agressive aura conséquence pour elle.

"Notre espoir est que l'Arménie se détourne de cette mauvaise voie le plus rapidement possible et utilise son temps et son énergie pour renforcer la paix", a-t-il poursuivi.

Plusieurs dirigeants internationaux font également appel à un cessez-le-feu. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la Russie, les États-Unis, la France et l'Union européenne ont appelé à la retenue et à l'intensification des efforts diplomatiques pour mettre fin aux combats.

Une guerre de 44 jours, à l'automne 2020 autour du Haut-Karabakh, reconnue par la communauté internationale comme partie intégrante de l'Azerbaïdjan, s’est terminée par la victoire de Bakou.