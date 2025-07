Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra à Samarkand les 15 et 16 septembre pour participer au 22ème sommet des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai en tant qu'invité spécial, à l'invitation du président de l'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev.

Ce sera la première participation de la Turquie aux réunions au niveau présidentiel depuis 2012, année au cours de laquelle le pays a obtenu le statut de "partenaire de dialogue" au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai.

Le président turc devrait également s'adresser à la session du sommet le 16 septembre et tenir des réunions bilatérales en marge de l'évènement.

Après le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, Erdogan se rendra aux États-Unis pour assister à la 77ème Assemblée générale des Nations unies (ONU) qui se tiendra à New York.

Il devrait tenir un discours le 20 septembre, premier jour de la 77ème Assemblée générale, qui se tiendra sous le thème "Un tournant décisif : des solutions transformatrices face à des défis imbriqués."

Erdogan devrait rencontrer le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres et tenir des réunions bilatérales avec de nombreux chefs d'État et de gouvernement.

Le président turc devrait enfin recevoir des représentants d'organisations non gouvernementales turques et d'organisations juives basées aux États-Unis, et assister à un événement organisé par le Conseil d'affaires turco-américain avec la participation de représentants du monde des affaires américain.