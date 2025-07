Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a fustigé les attaques sanglantes de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan "en violation des accords signés entre les deux pays après la défaite de l'Arménie dans le Haut-Karabagh."

Erdogan s'est exprimé mercredi lors d'une cérémonie d'inauguration qui se déroulait à Ankara.

"Nous trouvons inacceptables les conséquences de la violation par l'Arménie de l'accord conclu après la guerre qui s'est terminée par la victoire de l'Azerbaïdjan", a declaré le chef de l'État turc avant de rappeler le soutien indéfectible de son pays à l'Azerbaïdjan.

"Le monde entier doit savoir que nous sommes aux côtés de nos frères azerbaïdjanais face à ces incidents."

Après avoir présenté ses condoléances au peuple azerbaïdjanais et au président Aliyev pour les soldats tués dans les attaques de l'Arménie, Erdogan a insisté sur le fait que l'attitude agressive de l'Arménie ne restera pas sans conséquence.

"L'irrespect par l'Arménie des accords signés et son attitude agressive ne sera pas sans conséquence pour elle", a martelé Erdogan.

"Nous espérons que l'Arménie changera d’approche dès que possible et consacrera son temps et son énergie à renforcer la paix", a-t-il ajouté.