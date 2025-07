La photo de profil du jeune entrepreneur russo-canadien a été rapidement retirée mais de nombreux internautes sont parvenus à faire des copies d'écran.

Le compte du "Mite" ne semblait pas totalement rétabli en fin de matinée et le site internet du ministère était inaccessible.

Ce probable piratage intervient à dix jours des législatives du 25 septembre en Italie mais surtout au moment même où Vitalik Butarin annonçait, sur son propre compte Twitter, avoir réussi la mutation technologique de sa "blockchain" afin de devenir moins énergivore dans un contexte de croissance rapide.

"Et nous avons finalisé ! (...) Tous ceux qui ont contribué à réussir le Merge (+fusion+, le nom technique de la mutation, ndlr) peuvent se sentir très fiers aujourd'hui", a-t-il écrit.

Pour émettre l'Ether, sa monnaie, Ethereum consomme actuellement quelque 45 TWh d'électricité par an, soit environ 10% de la consommation annuelle d'électricité de la France.

Cette empreinte carbone pousse actuellement certains artistes et industriels à la boycotter et Ethereum cherche à produire plus proprement.

L'Ether ne représente qu'environ 20% de la valeur totale des monnaies virtuelles existantes, en deuxième position derrière le bitcoin (40%). Mais Ethereum possède un champ d'applications beaucoup plus vaste que son concurrent, car elle sert de support à de multiples usages, comme les échanges de NFT.