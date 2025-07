Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a exhorté l'Arménie à cesser ses activités destructrices et à respecter un cessez-le-feu humanitaire. “La paix dans la région ne peut être instaurée que dans le strict respect du droit international”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

De son côté, l'Arménie a publié mercredi soir un bilan faisant état de 105 soldats arméniens tués.

Dans une initiative humanitaire, l'Azerbaïdjan se déclare prête à remettre à l'Arménie les dépouilles d'environ 100 soldats arméniens tués dans les combats.

Plusieurs dirigeants internationaux en appellent à un cessez-le-feu. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la Russie, les États-Unis, la France et l'Union européenne ont recommandé la retenue et invitent à l'intensification des efforts diplomatiques pour mettre fin aux hostilités.

A l'automne 2020, une confrontation de 44 jours dans le Haut-Karabakh, reconnu pourtant par la communauté internationale comme partie intégrante de l'Azerbaïdjan, s’est terminée par la victoire de Bakou.