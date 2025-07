Une réunion de consultation sur le mécanisme stratégique Turquie-États-Unis se tiendra jeudi à Washington.

Des responsables des deux pays tiendront des consultations dans le cadre du mécanisme stratégique, a annoncé mercredi la diplomatie turque dans un communiqué.

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Sedat Onal, rencontrera son homologue américaine, Wendy Sherman, et Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires politiques, indique le communiqué.

Les relations bilatérales ainsi que les questions régionales et les développements internationaux seront abordés lors des consultations, ajoute le document.

Le 31 octobre 2021, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et son homologue américain, Joe Biden, se sont rencontrés à Rome et ont convenu d'établir un mécanisme stratégique en vue de favoriser le dialogue de haut niveau et aborder les questions sur lesquelles Ankara et Washington ne sont pas entièrement d'accord.

Le mécanisme stratégique turco-américain a été lancé lors de la visite de Nuland à Ankara le 4 avril dernier.

Le 18 mai, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, et son homologue américain, Antony Blinken, se sont rencontrés à New York pour la première réunion du mécanisme stratégique "afin de réaffirmer leur forte coopération en tant que partenaires et alliés de l'OTAN", selon une déclaration conjointe de la Turquie et des États-Unis.

Les relations entre la Turquie et les États-Unis

Les relations entre la Turquie et les Etats-Unis traversent une conjoncture difficile depuis des années à cause du soutien de Washington au PYD-YPG/PKK en Syrie, sa position à l'égard de l'organisation terroriste FETO, ses tentatives d’entraver l'achat par la Turquie du système de défense aérienne russe S-400 et les sanctions qu’elle a imposées à la Turquie.