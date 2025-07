Interrogé par le correspondant de l’Agence Anadolu (AA) à propos de la mort des six personnes dont deux bébés, trois enfants et une femme, le porte-parole de la commission européenne a réagi depuis son bureau. Exprimant ses regrets pour la perte de ces vies humaines, il a rappelé "l’importance de prendre toutes les mesures afin prévenir de telles tragédies" qui surviennent, comme cet incident rapporté par la Turquie, parmi les nombreux migrants irréguliers que les Grecs rejettent au large de la côte de Mugla, à l’ouest de la Turquie.

"La Commission européenne a demandé à plusieurs reprises aux États membres ainsi quà tous les acteurs internationaux impliqués dans les opérations de recherche et de sauvetage, d'agir rapidement et de manière coordonnée, et de se conformer dans les plus brefs délais aux lois concernant la sécurité de ceux qui sont en situation de détresse en mer” a-t-il poursuivi.

Il a ajouté que la Commission européenne attend des autorités nationales qu'elles enquêtent sur toutes les accusations afin d'établir les faits et d'assurer le suivi des actes répréhensibles.

L'ONU a également réagi

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a également réagi à la mort de 6 migrants se trouvant en situation irrégulière, refoulés hors des eaux territoriales par les forces de sécurité grecques.

"Ces pertes en vies humaines sont inacceptables. Nous réaffirmons que les efforts de recherche et de sauvetage rapides et efficaces doivent reprendre de toute urgence en Méditerranée à l'initiative des autorités. avait utilisé la phrase" a déclaré la porte-parole du HCR, Shabia Mantoo.

Rappelant que plus de 1300 migrants ont perdu la vie en tentant d'atteindre l'Europe via les routes de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord-Ouest depuis le début de 2022. Elle a conclu que "Les efforts de recherche et de sauvetage en mer relèvent d’une responsabilité internationale et sont d’une importance cruciale pour prévenir les pertes de vie”.