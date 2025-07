Découvrir les arts traditionnels turcs

Les arts traditionnels turcs prennent vie dans le riche complexe Zal Mahmut Pasha à Istanbul, construit par le plus célèbre architecte de l’Empire ottoman, “Mimar Sinan”. Les touristes et les amateurs se hâtent pour découvrir les arts de calligraphie, miniature, céramique, enluminure, ney et pleins d’autres dans les ateliers du site.