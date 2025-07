La presse attendait de pied ferme Didier Deschamps ce jeudi après l'annonce de sa dernière liste avant celle qu'il dévoilera pour le mondial. Si le sélectionneur des Bleus aurait préféré répondre à des questions uniquement sportives, il n'a pas pu échapper aux affaires extra-sportives qui font l'actualité de l'équipe de France depuis quelques jours.

Alors que le président de la Fédération Française de Football (FFF) Noël Le Graët est accusé de harcèlement sexuel par une enquête réalisée par le magazine So Foot, Didier Deschamps a préféré jouer la carte de la vigilance :"Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce n’est pas mon domaine. La relation que j’ai avec mon président,c'est que je lui ai encore parlé hier. Que voulez-vous que je vous dise ? Sur la partie sportive, je me rends compte qu’il y a tellement de fausses infos, qui deviennent des absurdités avec le temps. Savoir aujourd’hui qui, comment et pourquoi... Je peux juste vous dire que le président va bien, il est en pleine forme. Chacun interprète ça comme il veut."

"Ça amène un climat assez perturbé"

Selon DD, cette ambiance délétère au sein de la fédération n'aura pas d'impact sur son groupe : "Non rien ne m’agace mais je le reconnais c’est pas le climat le plus apaisé que j’ai connu. Je ne vais pas généraliser, c’est de l’instantané; c’est du buzz, asséner des vérités qui ne le sont pas. En ce qui concerne ma partie sportive, je m’adapte là aussi. Ce n'est pas l’idéal mais je peux vous assurer que la force et l’unité sont là. On est sous contrôle. Après je ne sais pas ce qui est arrivé et ce qui va arriver. Il y a des impondérables. Il faut faire le tri dans tout ça. Cela amène un climat assez perturbé, mais pas perturbant en ce qui me concerne. J’en ai connu d’autres aussi. Je suis concentré avec mon staff sur le terrain."

Ce jeudi, la FFF a fait savoir qu'elle déposait plainte contre So Foot en diffamation après "des imputations gravement diffamatoires contenues dans son édition du 8 septembre 2022, qui ont été largement relayées par la presse".

"Paul est solide, et a du caractère"

L'autre sujet chaud sur lequel les médias attendaient Didier Deschamps est celui concernant Paul Pogba. Entre extorsion, maraboutage, blessure et opération, le milieu de terrain de l'équipe de France vit les moments les plus délicats de sa carrière. Mais pour le sélectionneur, Pogba est beaucoup plus fort que cela : "Non je ne suis pas inquiet, je suis de nature tranquille en toute circonstance. J’échange avec lui mais ne me demandez pas d’intervenir dans des histoires qui peuvent être créées et recréées. Comme vous le savez, dans son domaine privé avec la justice qui fait son travail, c’est ça aujourd’hui. Malgré tout, il est solide, il a du caractère et il est focus sur le terrain, ce qui va l’amener à revenir et se donner les moyens d’être rétabli."

Le coach des Bleus a également été interrogé sur le regard qu'il portait pour le maraboutage : "Je vis sur la même planète que vous. C'est quelque chose qui était présent avant ma naissance. Chacun ses croyances. Je ne suis pas là pour juger, si ça permet à certains de mieux se sentir psychologiquement…Ça fait partie de l'environnement du sport et d'ailleurs".

"Venir pour venir, même lui ne veut pas ça"

Si Paul Pogba souhaite disputer la Coupe du monde malgré sa récente opération du genou droit, Didier Deschamps lui a envoyé un message très clair. "Venir pour venir, même lui ne veut pas ça. Même s’il le voulait je dirais non. Ce n’est pas concevable. Les joueurs qui seront là seront tous prêts à jouer. Il peut y avoir des disparités sur le plan athlétique, c’est déjà arrivé. Cette question est aussi pour la concurrence. Paul ne viendra pas parce qu’il fait partie des cadres. Ça n'a pas de sens. Ceux qui seront sélectionnés seront aptes à répondre à ces exigences-là."