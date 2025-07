S'exprimant lors d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghaï en Ouzbékistan, le président russe a déclaré que l'UE n'avait que "partiellement" levé ses sanctions empêchant la Russie de vendre et de livrer ses engrais à travers le monde.

S'il a salué la décision européenne d'assouplir certaines sanctions logistiques sur les exportations russes, Vladimir Poutine a accusé l'UE de se comporter de "manière égoïste" en ne levant ces sanctions qu'au bénéfice de ses propres membres.

"Seuls eux peuvent acheter nos engrais. Mais qu'en est-il du monde en développement et des pays les plus pauvres au monde", a-t-il dit.

L'autorisation d'accès des engrais russes aux marchés mondiaux est l'un des points de l'accord conclu en juillet avec l'Ukraine, sous la médiation des Nations unies et de la Turquie, pour permettre la reprise des exportations de céréales et de produits agricoles via la mer Noire. Dans le cadre de cet accord, la Russie, qui a lancé le 24 février une opération militaire en Ukraine, a accepté pour sa part de lever le blocus des ports ukrainiens.

Vladimir Poutine a affirmé que 300.000 tonnes d'engrais russes étaient actuellement bloquées dans des ports européens et que la Russie se tenait prête à les expédier gratuitement vers des pays en développement dès que les sanctions seraient levées.