Presque vingt ans après sa retraite sportive, le légendaire Michael Jordan continue de battre des records en dehors des parquets. Ce jeudi, son célèbre maillot porté lors de son dernier sacre en NBA en 1998 a été vendu contre la somme de 10,1 millions de dollars.

Il s'agit d'un "nouveau record pour un maillot de basket aux enchères, un record pour n'importe quel article de sport déjà porté et appartenant au patrimoine, ainsi que l'article le plus cher jamais vendu dans la collection de Michael Jordan", s'est félicitée la maison de ventes aux enchères d'œuvres d'art, Sotheby’s.

L’un des organisateurs de la vente, Brahm Wachter, a confié que dès l’annonce de la vente en août, "l’enthousiasme était palpable parmi les fans de sport mais aussi chez les collectionneurs avides de détenir une pièce rare appartenant à l’histoire". Selon lui, et comme beaucoup d'autres, "la saison 1997-1998 est peut-être l’une des préférées des fans de Jordan parce que Michael était au sommet de ses capacités tout en sachant que c’était sa dernière chance avec les Chicago Bulls pour le championnat de la NBA". Cette saison a ensuite hérité du fameux surnom : "The Last Dance" (la dernière danse).

Jordan, recordman en tout genre

Michael Jordan est un habitué des records en matière d'enchères. En octobre 2021, Sotheby’s avait vendu pour 1 472 000 dollars les Nike Air Ships, une paire de baskets portée par Jordan en 1984-85. C'était déjà un record aux enchères pour des chaussures portées en match Une carte autographiée de la saison 1997-98, avait été aussi vendue contre 2,7 millions de dollars.

Mais le précédent record pour un article de sport était détenu par un maillot du footballeur Diego Maradona, vendu 9,3 millions de dollars. Il s'agissait de la célèbre tunique portée par l'Argentin lors de la première période de la rencontre historique et légendaire contre l'Angleterre durant la Coupe du monde 1986.

Si ce maillot n'est pas celui porté par Diego Maradona lorsqu'il inscrivait ces deux buts d'anthologies (un but de la main et un but en dribblant toute la défense anglaise en partant du milieu du terrain), c'est parce que Maradona avait échangé son maillot à la fin du match avec le milieu de terrain anglais Steve Hodge, qui en est resté propriétaire pendant plus de 35 ans avant de le prêter au musée de Manchester.