Le ministère turc des Affaires étrangères a fermement condamné la décision américaine d'élargir la portée de la levée de l'embargo sur les armes au secteur chypriote grec, décidée en septembre 2020.

Le ministère a partagé samedi un communiqué assurant que la Turquie soutient totalement la réaction de la République turque de Chypre du Nord face à cette décision américaine, tout en soulignant que cette attitude ne fait que compliquer la situation sur l’île.

"Cette décision, qui contredit le principe d'égalité entre les deux parties sur l'île et rendra la partie grecque plus inconciliable, affectera négativement les efforts visant à résoudre la question chypriote. Elle conduira à une course aux armements sur l'île et nuira à la paix et à la stabilité en Méditerranée orientale. Nous invitons les États-Unis à revoir cette décision et à poursuivre une politique équilibrée à l'égard des deux parties de l'île. La communauté internationale, y compris les États-Unis, devrait considérer l'égalité souveraine et le statut international du peuple chypriote turc, confirmés par les traités de 1959-1960, et agir en conséquence", a insisté le ministère turc.

Le document insiste notamment sur le fait que, la Turquie, en tant que pays garant, continuera à prendre les mesures nécessaires dans le cadre de ses responsabilités historiques et juridiques afin d'assurer l'existence, la sécurité et la paix des Chypriotes turcs.

Le Département d'État américain avait annoncé la levée de l'embargo sur les armes au secteur chypriote grec pour l'exercice militaire de 2023.