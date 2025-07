Le ministère allemand de la Défense a annoncé jeudi qu'il mettrait "très bientôt" à disposition de l'Ukraine 50 véhicules de transport tout-terrain de type "Dingo".

"C'est un mystère pour nous: nous demandons actuellement des chars Leopard ou des chars Martre, et l'Allemagne fournit les véhicules blindés de type Dingo. Cela aussi est utile, et nous vous en sommes reconnaissants. Mais ce n'est pas ce dont nous avons le plus besoin au combat", a déclaré M. Kouleba dans un entretien mis en ligne par le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

M. Kouleba confie son impression qu'il existe "une sorte de mur des armes" à Berlin. "Je pense que pour le chancelier, le moment est venu de démolir ce mur".

Le gouvernement allemand est critiqué ces derniers jours, à Kiev comme à Berlin, pour ses réticences à livrer des chars de combat, susceptibles d'aider à faire la différence en pleine offensive ukrainienne.

"Même si la formation des soldats pour les chars Leopard prenait plus de temps, ces chars seraient nécessaires sur le champ de bataille dans deux ou trois mois. La décision à cet égard devrait être prise maintenant", a insisté M. Kouleba.

La ministre allemande de la Défense avait aussi annoncé jeudi l'envoi de deux nouveaux lance-roquettes multiples Mars-II, ainsi que 200 roquettes.

La réticence à livrer les chars de combat demandés suscite également des réactions au sein de la coalition d'Olaf Scholz dont la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a dit jeudi souhaiter une décision rapide.