Lors de deux frappes de drones, distinctes, menées par les services de renseignement turcs (MIT) dans le nord de la Syrie, au moins cinq terroristes, dont le haut responsable Mehmet Gurbuz, qui faisait l'objet d'une notice rouge, ont été "neutralisés", selon des sources qui ont requis l'anonymat.

Dans une autre opération, deux des trois terroristes coincés par les forces spéciales de la police ont été neutralisés dans le district de Yuksekova de la province turque de Hakkari, a indiqué sur Twitter le ministre turc de l'Intérieur Suleyman Soylu.

Un autre, qui tentait de s'échapper de la zone, a été arrêté, a-t-il ajouté.

L’organisation terroriste PKK, qui mène une campagne depuis plus de trente ans contre la Turquie, est responsable de la mort d’environ 40 mille personnes, dont un grand nombre de femmes, d'enfants et de nourrissons. Le PKK est classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne.