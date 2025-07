Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé les États-Unis à coopérer avec la Turquie dans sa lutte contre le PKK-YPG et FETO.

Lors d’un dîner offert par le Comité directeur national turco-américain TASC, Erdogan a indiqué que la Turquie figure en tête des pays les plus touchés par le terrorisme et qui se placent en chef de file dans la lutte antiterroriste.

"Nous continuerons résolument à poursuivre notre lutte contre toutes les organisations terroristes, qu’il s’agisse du PKK-YPG, de Daesh ou de FETO, sans faire de distinction", s’engageant à persévérer sans relâche dans la confrontation des desseins dévastateurs du terrorisme, qui pèse sur la région.

La Turquie s'attend à ce que ses amis américains coopèrent avec elle dans sa lutte contre le PKK-YPG et FETO "conformément à l’esprit d’alliance", a-t-il dit à ce propos.

"Nous entreprenons méticuleusement nos démarches auprès des autorités américaines pour l’extradition du chef et des membres de FETO", a-t-il ajouté.

Le chef d’État turc a dénoncé la montée à travers le monde, des discours de haine, de l’islamophobie et des préjugés contre les musulmans. "Malheureusement, la communauté turco-américaine et les musulmans américains sont victimes d’attaques, de temps à autre. Nous attendons de nos amis américains qu’ils prennent des mesures concrètes contre cette mentalité biaisée qui associe notre religion au terrorisme et contre les discours de haine à l’encontre des musulmans", a déclaré Erdogan.

Il a rappelé avoir convenu avec son homologue américain Joe Biden de renforcer et d’approfondir l’amitié et la coopération entre les deux pays.

Erdogan a fait savoir que la crise ukrainienne qui "affecte le monde entier" est l’une des questions sur lesquelles la Turquie a une coordination et une coopération étroites avec les États-Unis.

"Tout le monde est témoin du soutien que nous avons apporté en tant qu’allié puissant et fiable de l’OTAN. Je souligne à chaque occasion qu’il n’y aura pas de vainqueur dans cette guerre cruelle qui en est à son 7e mois, et qu’elle aura des impacts économiques dans le monde entier, en particulier dans les pays sous-développés", a averti le président turc.

Les démarches entreprises par la Turquie concernant le corridor céréalier avec l’accord d’Istanbul, et en particulier ses démarches profitant aux pays sous-développés ou pauvres, ont été saluées par la communauté internationale, a-t-il souligné.

Il a évoqué, à ce propos, la hausse de l’inflation qui se reflète sur les prix des produits alimentaires et de l’énergie.

Erdogan a indiqué que la Turquie poursuivra à l’avenir ses efforts pour mettre fin à la guerre par la voie de la diplomatie et éliminer ses impacts à l’échelle régionale et mondiale.

"L’accord d’Istanbul conclu grâce aux efforts que nous avons menés avec les Nations unies pour l’exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire, en est l’exemple le plus concret. Nous souhaitons étendre le climat positif que nous avons instauré ici, à un cessez-le-feu, puis à une paix durable. Je suis convaincu que nous y parviendrons avec le soutien sincère de la communauté internationale et nos amis", a conclu le président turc.