Des témoins oculaires ont déclaré à l'Agence Anadolu que les forces de police ont encerclé et perquisitionné la maison du cheikh al-Kiswani dans la ville d'At-Tur à Jérusalem-Est.

La police israélienne avait perquisitionné la maison d'al-Kiswani et confisqué des documents et un ordinateur avant de l'arrêter, selon la même source.

Si la police israélienne n'a pas divulgué les raisons relatives à l'arrestation du directeur de la mosquée, la société de radiodiffusion officielle israélienne a déclaré samedi que les autorités israéliennes avaient pris la décision d'arrêter et d'expulser des Palestiniens de la mosquée al-Aqsa en préparation des fêtes religieuses israéliennes.

Ce week-end commence le Nouvel An juif et les fêtes religieuses "Rosh Hashana", "Yom Kippour" et "Souccot", qui durent 3 semaines.

Des groupes de droite israéliens avaient appelé à une intensification des incursions dans la mosquée al-Aqsa, pendant les fêtes juives.

D'autre part, des militants palestiniens ont appelé à un pèlerinage à la mosquée al-Aqsa.