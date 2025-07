Le prix a été remis à l'épouse du président Recep Tayyip Erdogan lors de la "Cérémonie de remise des prix internationaux pour les réalisations et contributions des femmes musulmanes" par le Conseil américain des organisations musulmanes (USCMO), pour ses activités dans les domaines des projets sociaux, de l'éducation, de l'environnement et de l'aide humanitaire.

"J'accepte ce précieux prix au nom de mon pays, qui est la conscience du monde" a dit Mme Erdogan après la cérémonie de remise des prix. Elle a également remercié le Conseil des organisations musulmanes, qui a organisé l’événement.

La Turquie porte l'héritage d'une civilisation caritative où la charité est au plus haut niveau, a-t-elle souligné.

"En ce sens, notre rapport sur la civilisation regorge d'exemples d'une course à la charité qui étonne les gens par son élégance. Cette expérience historique constitue l'esprit de nos réflexes en matière d'aide humanitaire. Heureusement, selon le Rapport humanitaire mondial 2022, nous avons continué à être ‘le pays le plus généreux du monde’ en 2021. Nous avons montré une nouvelle fois que l'amour et la compassion peuvent être le caractère d'un pays" s’est-elle félicité.

Mme Erdogan a affirmé que la Turquie fournissait des aides partout, sans distinction de religion, de langue ou de race, tout en précisant avoir vu des membres en difficulté de cette même famille humaine en Afrique, en Syrie, en Palestine et en Ukraine.

"Alors qu'une personne sur 45 était dans le besoin en 2020, 1 personne sur 33 nécessitait une aide humanitaire en 2021. Dans un tel environnement, nous continuons d'augmenter notre aide humanitaire non seulement au niveau bilatéral, mais aussi au sein des Nations unies. Nos aides humanitaires qui se chiffrent à 7,7 milliards de dollars, ont atteint 122 pays, principalement la Syrie, la Somalie et la Palestine. Avec notre aide humanitaire, nous ne cherchons pas une solution temporaire mais permanente" a-t-elle continué.

Nous essayons de répondre aux besoins sanitaires des régions fragiles avec des solutions durables, a précisé Mme Erdogan, notant que les hôpitaux mis en service au Soudan, en Somalie et au Bangladesh sont des exemples de cette approche.

Elle a indiqué que la Turquie a envoyé de l'aide à 160 pays et fait don de 4,42 millions de doses de vaccin à l'Afrique alors que le monde entier était plongé dans l'incertitude à cause de la pandémie de Covid-19.

"Nous avons pensé que la solution aurait un sens si elle est collective et non pas individuelle" a-t-elle dit.

"Nous continuerons d'être la voix de tous les opprimés sur les plateformes internationales". Le nombre de réfugiés dans le monde a dépassé les 100 millions après la guerre d'Ukraine et les rapports décrivent ce nombre comme un "tournant dramatique", a regretté Mme Erdogan.

"Comme vous le savez, nos terres ont servi d’abri pour les personnes qui ont fui la guerre et la persécution à travers l'histoire. Nous ouvrons également les portes de cet abri à nos frères et sœurs ukrainiens. La Turquie continuera d'être la voix de tous les opprimés sur les plateformes internationales, de l'Afrique à l'Ukraine, de la Palestine à la Syrie. J'espère que cet effort sera celui de toute l'humanité !" a-t-elle lancé.

Elle a dit s’intéresser de près aux problèmes des femmes et des enfants dans toutes les régions opprimées qu'elle a visitées. "Malheureusement, les plus grandes victimes de toutes ces crises sont toujours les femmes et les enfants. Par conséquent, nous développons des projets pour que les femmes soient économiquement renforcées et que les enfants puissent mener une vie saine et heureuse. Le Marché des arts manuels et la Maison culturelle d’Afrique, que nous avons mis en service en Turquie en 2016, en sont le meilleur exemple. Nous achetons l'artisanat de femmes de différents pays d'Afrique pour les revendre sur ce marché équitable et envoyer ensuite le revenu tel quel" a-t-elle dit.

Elle a assuré que l'importance accordée à la vie humaine n'est pas égale dans toutes les géographies et qu'en ce sens, il y a de grandes contradictions dans le monde.