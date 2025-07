Au cours de leur entretien, les deux ministres ont abordé la question des relations bilatérales ainsi que celle des événements qui frappent la région.

Avant de rencontrer M. Blinken, M. Cavusoglu a précisé que les échanges entre les deux homologues auraient pour objet les relations bilatérales et régionales, en l’occurrence le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, ainsi que la guerre en Ukraine et la situation en Syrie.

De son côté, M. Blinken a, quant à lui, mis l’accent sur l’alliance entre Turcs et Américains dans le cadre de l’Alliance atlantique, sur leur collaboration effective en vue de relever de nombreux défis. Le ministre américain a précisé, toutefois, que c’est la guerre russo-ukrainienne qui sera au cœur de leurs discussions, non sans relever l’importance décisive de l’accord conclu à propos des exportations de céréales en provenance de l’Ukraine et exprimer sa gratitude pour la réalisation de cet accord et son effectivité.