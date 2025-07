"Des référendums simulacres et une mobilisation sont des signes de faiblesse, de l'échec russe", a écrit Mme Brink sur Twitter tout en assurant que son pays allait continuer à "soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra".

Un conseiller de la présidence ukrainienne Mykhaïlo Podoliak s'est lui moqué des annonces du Kremlin, rappelant l'échec du plan russe d'une guerre éclair en Ukraine et les négations par Moscou de ses échecs militaires en Ukraine.

"Les Russes qui ont exigé la destruction de l'Ukraine ont fini par obtenir : 1. Mobilisation. 2. Frontières fermées, blocage des comptes bancaires. 3. Prison pour désertion. Tout est toujours conforme au plan, n'est-ce pas ? La vie a un grand sens de l'humour", a twitté M. Podoliak.

Le président Vladimir Poutine a annoncé mercredi la mobilisation de centaines de milliers de Russes pour combattre en Ukraine et appuyé l'organisation d'urgence de "référendums" d'annexion dans quatre régions dans l'est et le sud de l'Ukraine.

Il a prévenu l'Occident que Moscou utiliserait "tous les moyens" pour se défendre, signifiant ainsi être prêt à utiliser l'arme nucléaire.