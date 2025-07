La ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors, Amel Belhadj Moussa a annoncé, mardi, le démarrage des concertations pour l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre le phénomène des enfants sans domicile fixe sous la thématique suivante: "Pour une Tunisie sans enfants mendiants" selon l'agence Tunis Afrique Presse.

La ministre a expliqué que cette réunion préparatoire avait réuni des représentants des ministères concernés, de la ligue nationale des droits de l'Homme, de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes, en plus de la commissaire générale et des commissaires régionaux à la protection de l'enfance. Elle s'inscrit dans le cadre du souci du ministère de coordonner entre les différentes parties intervenantes pour faire face à ce phénomène à travers une stratégie globale.

La ministre a également annoncé qu'un comité national de réflexion regroupant les structures ministérielles, les instances et organisations nationales concernées ainsi que la société civile, sera formé dans le but de coordonner les efforts et d'élaborer des recommandations pratiques à inclure dans le plan d'action national pour une Tunisie sans enfants mendiants.

Le comité se chargera de l'étude de ce phénomène dans toutes ses dimensions juridique, institutionnelle, sociale, économique, éducative et psychologique. Il devra ensuite proposer des mesures concrètes pour faire face à ce phénomène.

Le plan d'action comporte notamment des stratégies d'intervention sur le plan régional. Le comité devrait se réunir tous les 15 jours.