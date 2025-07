"Cela signifie que des milliers d'hommes russes - nos pères, nos frères et nos maris - vont être jetés dans le hachoir à viande de la guerre", a commenté le groupe d'activistes en appelant à manifester dans les rues des grandes villes. "Maintenant, la guerre est entrée dans chaque foyer et chaque famille."

A 15h30 GMT, une centaine de personnes avaient été interpellées à travers le pays pour avoir protesté contre la mobilisation, a déclaré l'organisation indépendante OVD-Info,

De sa prison, où il purge une peine de onze ans et demi de prison, l'opposant numéro un à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, a de son côté estimé que le président russe avait franchi un nouveau cap dans sa "guerre criminelle".

"Il est clair que la guerre criminelle s'aggrave (...) et Poutine essaie d'impliquer autant de personnes que possible", a déclaré l'opposant dans un message vidéo enregistré de sa cellule et rendu public par ses avocats.

"Il veut recouvrir de sang des centaines de milliers de personnes", a-t-il ajouté.

Dans les jours qui ont suivi le déclenchement de l’offensive en Ukraine le 24 février dernier, au moins 16.000 manifestants avaient été interpellés au cours de rassemblements de protestation nocturnes, selon l'ONG OVD-Info.

Une loi russe adoptée après l'offensive punit de quinze ans d'emprisonnement toute diffusion de "fausses informations" sur les militaires.