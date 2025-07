“Le Mali se trouve à une phase décisive de son histoire. Ce n’est donc pas le moment de tomber dans les pièges des discordes et des désunions, en dépit des tentatives de déstabilisation ainsi que des fallacieuses campagnes médiatiques; dont les desseins subversifs visent à saper le moral de nos vaillants soldats et à créer la confusion au sein de notre peuple” a-t-il déclaré dans un discours adressé au peuple malien.

“Rappelons-nous, l’union nous a toujours permis de triompher de l’adversité, alors que la division a donné à nos ennemis la possibilité ”, d’emporter la victoire à nos dépens, a-t-il martelé.

“Il y a soixante-deux ans, les pères fondateurs du Mali célébraient, en communion avec le peuple, l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Cet événement historique que nous commémorons à notre tour est un rendez-vous citoyen auquel chaque Malienne et Malien doit accorder la plus haute importance, car, après une longue période de domination coloniale, c’est le jour qui consacre notre dignité retrouvée ”, a-t-il ajouté.

Le colonel Goïta a rendu hommage au peuple malien pour sa résilience face aux sanctions infligées au Mali par la Communauté Économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

“Il me plaît ici de saluer, une fois de plus, la résilience du peuple malien qui, avec un très grand sens de la dignité a supporté, avec courage et bravoure, les difficultés et les déboires engendrés par cette situation. Ces sanctions, cumulées à d’autres facteurs, ont occasionné une augmentation du coût de la vie qui a touché certes l’ensemble de la population, mais a particulièrement affecté les couches populaires, plus vulnérables. Il est heureux que nous ayons tous pris conscience que tel était le prix à payer pour la réalisation de nos objectifs, à moyen et à long terme” , a-t-il conclu.