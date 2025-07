Selon le ministère, 667 personnes ont effectué mercredi la traversée clandestine à bord de 15 embarcations, portant à 30.515 le nombre de migrants à avoir risqué leur vie pour rejoindre l'Angleterre.

Ce chiffre est d'ores et déjà, à trois mois et demi de la fin de l'année, plus élevé que le total des traversées effectuées en 2021, avec pourtant déjà 28.526 traversées, un record.

A la mi-septembre l'année dernière, seules 14.500 traversées avaient été décomptées, soit près de la moitié du bilan actuel. Un rapport parlementaire britannique estime que le total pourrait atteindre cette année 60.000 personnes.

Ces dangereuses traversées se sont multipliées depuis 2018 face au verrouillage croissant du port français de Calais et du tunnel sous la Manche. Elles restent un point de crispation majeur entre le Royaume-Uni et son voisin français.

Londres, qui a fait du sujet une priorité depuis le Brexit, verse des millions de livres sterling à la France pour l'aider à renforcer la surveillance des côtes et multiplie les mesures pour durcir l'accueil des migrants.

Le sujet n'a pourtant pas été abordé mardi soir, lors de la première rencontre bilatérale entre le président français Emmanuel Macron et la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss, au pouvoir depuis environ deux semaines.