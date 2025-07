Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a annoncé que 55 membres de l'armée et des loyalistes avaient été remis à Moscou, dans le cadre d’un échange de prisonniers avec l'Ukraine.

C’est ce qui ressort des déclarations de Konachenkov ce jeudi, en réaction à l’échange de prisonniers qui a eu lieu entre la Russie et l'Ukraine, avec la médiation turque.

Konachenkov a noté que l'échange avait eu lieu au terme de discussions difficiles.

"Ce soir, 55 soldats des forces armées de la Fédération de Russie et des républiques de Donetsk et de, Louhansk sont rentrés. Ils faisaient face à un danger de mort", a expliqué le porte-parole de la Défense russe.

Pour sa part, Denis Pouchline, chef de la République populaire de Donetsk, a déclaré que 215 personnes avaient été remises à la partie ukrainienne dans le cadre de cet échange de prisonniers.

Il a également affirmé que 56 personnes avaient été remises à la Russie par l'Ukraine, parmi lesquelles on compte 50 soldats russes et 5 soldats du Donbass, en plus de Viktor Medvedtchouk, le chef du principal parti d'opposition pro-russe "Opposition Platform for Life", qui a été arrêté après le début de la guerre en Ukraine.

Il convient de noter que Medvedtchouk est connu pour être proche du président russe, Vladimir Poutine.

Le président Erdogan a annoncé mercredi, que la Türkiye avait négocié et obtenu un échange de prisonniers de guerre, à la suite de pourparlers diplomatiques qu'il avait eus avec ses homologues russe, Vladimir Poutine, et ukrainien Volodymyr Zelensky.