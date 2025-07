"Nous devons tenir la fraternité entre les musulmans au-dessus de tout intérêt politique. Notre voix ne peut être entendue que si nous agissons ensemble sur des questions qui concernent l'ensemble de la oumma", a déclaré Mevlut Cavusoglu.

Cavusoglu s'est exprimé jeudi à l'occasion de la réunion de coordination annuelle de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) qui s'est déroulée à New York.

Il a assuré que le monde musulman ne peut obtenir des résultats significatifs que s'il agit de manière solidaire.

"Le fait que l’Assemblée Générale des Nations unies ait désigné le 15 mars comme la 'Journée internationale contre l'islamophobie' en est un exemple important. Chers frères et sœurs, le Coran dit: 'Ceux qui croient sont vos frères, vivez en paix avec eux'. C'est pourquoi nous devons tenir la fraternité entre les musulmans au-dessus de tout intérêt politique. Notre voix ne peut être entendue que si nous agissons ensemble sur des questions qui concernent l'ensemble de la oumma", a-t-il martelé.

Cavusoglu a renouvelé le soutien de la Turquie au Pakistan en raison des inondations qui ont durement frappé le pays avant d'assurer qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde de moins en moins sûr.

"Plus de 2 milliards de personnes vivent dans des zones de conflits. Plus de 60% de ces conflits se déroulent sur le territoire des pays de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI)", a-t-il regretté.

Sur la question palestinienne, Cavusoglu a rappelé à l'Assemblée qu'il est du devoir de tous les pays de l'OCI de défendre un Etat palestinien avec Jérusalem comme capitale.

Au sujet de la Syrie, il a assuré qu'une solution est possible si la résolution 2254 du Conseil de sécurité est appliquée et concernant la situation en Libye, il a insisté sur l'importance de la tenue d'élections conformément à la feuille de route votée.

Soulignant la foi de la Turquie en la solidarité dans le monde islamique, Cavusoglu a assuré que la Turquie défendra toujours les causes justes des Musulmans du monde entier :

"Les Chypriotes turcs sont confrontés à un isolement et à un embargo injustifiés. Nous attendons des États membres de l'OCI qu'ils se tiennent aux côtés des Chypriotes turcs de manière décisive. La minorité musulmane turque en Grèce est également privée de ses droits et ses libertés fondamentales. Leurs muftis ne sont pas autorisés à vivre leur identité ethnique librement et exercer leur autonomie dans l'éducation. Nous demandons à nos frères de faire preuve de solidarité avec eux".