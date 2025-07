La Turquie a fustigé le comportement des autorités grecques à l'égard de la minorité turque de Thrace occidentale qui violent les normes modernes en matière de droits des minorités, rappelant que les groupes non musulmans définis comme des minorités en vertu du Traité de Lausanne ont leurs propres institutions en Turquie.

Au cours d’une réunion de haut niveau sur le thème des minorités tenue vendredi en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, la Turquie a attiré l’attention sur la situation des minorités turques en Grèce et répondu aux affirmations des représentants de l’Union européenne (UE) concernant les minorités grecques vivant en Turquie.

La communiqué a insisté sur le fait que la Turquie a été tout au long de l’Histoire une terre d’accueil pour les opprimés du monde entier et un carrefour des différentes civilisations.

Les responsables turcs ont notamment attiré l’attention sur le fait que l’UE devient de plus en plus intolérable envers les réfugiés tout en rappelant que la Turquie a, pendant cette même période, accueilli plus de 4 millions de réfugiés.

La déclaration a souligné le fait que, conformément au Traité de Lausanne, les minorités non musulmanes de la Turquie ont leurs propres écoles, lieux de culte, fondations, hôpitaux, et médias, mais qu’en Grèce, la minorité turque de Thrace occidentale est victime de violation des droits des minorités et n’est pas reconnue comme une minorité ethnique par le gouvernement grec, précisant que même l’utilisation du mot "turc" est interdite pour les noms donnés aux associations minoritaires, et que les décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme rendues contre la Grèce sur cette question il y a plus de 10 ans n'ont toujours pas été mises en application.

Par ailleurs, la Turquie a réfuté les affirmations des représentants de l’UE concernant les minorités grecques vivant en Turquie.