L’Ukraine a demandé une "réunion d'urgence" du Conseil de sécurité de l'ONU mardi prochain, pour discuter "des référendums d'annexion par la Russie dans quatre régions ukrainiennes" dans une lettre officielle adressée par le représentant permanent de l'Ukraine auprès des Nations unies.

Condamnées par beaucoup de pays qui ont déclaré ne pas reconnaître les résultats de ces scrutins, les référendums d'annexion par la Russie ont débuté dans quatre régions de l'est de l'Ukraine.

La chaîne Russia Today a rapporté que les votes, qui continueront jusqu’au 27 septembre, ont débuté vendredi à 05h00 GMT dans les régions séparatistes pro-russes de Donetsk et Lougansk (est), et dans les zones sous occupation russe situées dans les régions de Kherson et Zaporijia (sud).

Pour des raisons de sécurité, le scrutin se fera les 4 premiers jours par le biais du porte-à-porte aux domiciles des habitants avec des urnes mobiles alors que le dernier jour du scrutin se déroulera dans les bureaux de vote.

À Zaporijia et Kherson, les électeurs devront répondre à la question "Voulez-vous faire sécession de l'Ukraine, créer des États indépendants et faire partie de la Russie ?", quant aux régions séparatistes pro-russes de Donetsk et Lougansk, la question était formulée ainsi : "Êtes-vous favorable à l'adhésion à la Russie en tant que composante de l'Union (russe) ?".

Mardi, les représentants des autorités administratives installées par Moscou dans les régions ukrainiennes de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia, ont annoncé la tenue de "référendums", du 23 au 27 septembre, pour intégrer la Russie.

Si Moscou a salué cette décision, Kiev a accusé la Russie de mener une "guerre hybride" pour annexer des territoires ukrainiens.

Le 24 février dernier, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué une colère et de multiples réactions à l’échelle internationale, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l'endroit de Moscou.