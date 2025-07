Les drones des forces armées turques effectuant des missions de vol au-dessus de la mer Égée ont filmé deux navires de débarquement grecs sur les îles en mer Égée, selon des sources sécuritaires. Le déploiement de ces navires sur les îles constitue une violation du droit international.

Les vidéos rapportées dimanche ont montré que les navires de débarquement transportaient des véhicules militaires fournis par les États-Unis aux îles de Midilli (Lesbos) et Sisam (Samos) les 18 et 21 septembre.

Les navires transportaient 23 véhicules blindés à roues vers Midilli et 18 vers Sisam. Les véhicules blindés faisaient partie de ceux envoyés par les États-Unis au port d'Alexandroupolis (Dedeagac) en Grèce.

D’après les sources turques, les événements qui ont eu lieu les 18 et 21 septembre sont une preuve claire que les actions de la Grèce visant à militariser les îles proches de la Turquie se poursuivent.

Les actes d'Athènes qui vont à l’encontre du droit international et de l'esprit d'alliance malgré les appels au dialogue et aux relations de bon voisinage sont "inacceptables", ont déclaré les mêmes sources.

Ils ont également rappelé les efforts déployés par la Turquie afin de résoudre les différends entre les deux pays dans le cadre du dialogue et le droit international, ainsi que ses appels pour se réunir en vue d’aborder ces questions.

"La Grèce n'assiste pas aux réunions malgré toutes les invitations envoyées et fait de telles provocations. Celles-ci montrent clairement qui exacerbe la tension et se livre à des activités intransigeantes, agressives et illégales", ont-ils déclaré.