Elle entérinera ainsi un engagement pris à la COP 26 à Glasgow.

"Le PLF23 prévoira de cesser dès le 1er janvier 2023 d'octroyer des garanties export pour l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur de toutes les énergies fossiles : depuis l'exploration-production en amont, jusqu'au raffinage en aval, en passant par le transport et le stockage", selon les documents budgétaires consultés par l'AFP.

La France avait annoncé en octobre 2020 la fin de ces aides pour les projets pétroliers en 2025 et gaziers en 2035. Elle avait alors essuyé de nombreuses critiques de la part des ONG environnementales, ces dernières jugeant trop lent ce désengagement et mettant en garde contre une accélération du changement climatique.

Un an plus tard, face à la pression internationale et aux critiques des ONG, elle avait finalement fait partie des pays s'engageant, lors de la COP 26, à mettre un terme dès la fin 2022 au financement à l'étranger de projets d'énergies fossiles sans techniques de captage du carbone, rejoignant ainsi des nations comme les États-Unis ou l'Allemagne.