"Nous nous défendons depuis 218 jours contre ceux qui ont plus de missiles et d'hommes que nous, mais qui sont totalement dépourvus de décence. C'est une guerre ignoble de la part de la Russie, une guerre criminelle", a déclaré le président Zelensky dans un communiqué.

"Nous avons tout fait pour protéger notre peuple et l'indépendance de l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Et de souligner : "C'est notre devoir sacré. Un devoir envers nos parents. Un devoir envers nos enfants. Un devoir envers toutes les générations de notre peuple - celles qui ont vécu et celles qui vivront sur notre terre."

"À ce jour, quelque 58 500 soldats russes sont morts en Ukraine. Ils sont venus pour nous tuer et ils sont morts. On ne vous dit pas ce nombre. On vous ment à propos du prétendu nombre de morts qui serait d'environ 6 000 (…) Tous sont morts parce qu'une personne voulait cette guerre. Une seule, que beaucoup de gens servent", a-t-il ajouté, faisant référence au président russe Vladimir Poutine.

S'adressant aux habitants du Caucase et à tous ceux qui vivent sur "le territoire de la Russie", il a déclaré : "Vous n'avez aucune raison d'être parmi ceux qui servent encore celui qui a voulu cette guerre."

"Vous n'avez pas à mourir en Ukraine. Vos fils n'ont pas à mourir en Ukraine. Vous n'avez aucune obligation de ce genre. Pas envers vos parents, pas envers vos enfants, pas envers votre avenir, pas envers l'avenir de votre pays", a-t-il expliqué.

“Au lieu de mettre fin à cette guerre insensée pour la Russie, les autorités russes tentent d'envoyer de nouvelles personnes pour remplacer les morts. Et que leur réserve-t-on ? Vous connaissez la réponse" a-t-il continué.

Soulignant que les Ukrainiens continueront à se défendre, Zelensky a dit: "Nous nous battons pour ce qui compte pour tout peuple sur la planète : la vie et la liberté, le droit au bonheur pour toutes nos familles, pour tous nos enfants."

Le président ukrainien a fait état d'une "mobilisation" à travers le monde contre la Russie, ajoutant : "Combattez pour éviter la mort !"

"Défendez votre liberté maintenant dans les rues et sur les places, afin que plus tard, vous n'ayez pas à vous battre dans les montagnes et les forêts simplement pour votre droit de vivre, lorsque les autorités russes déclencheront les prochaines vagues de mobilisation", a conclu le président ukrainien.