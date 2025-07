"C'est la volonté de millions de personnes", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie officielle en présence de centaines de dignitaires dans le cadre de la salle de l'Ordre de Saint-George, au Kremlin.

Cette proclamation, signe de la détermination du dirigeant russe, est intervenue trois jours après la clôture des référendums organisés dans les quatre régions concernées - et non reconnus par la communauté internationale - qui se sont conclus par un "oui" à l'annexion à quelque 99%.

"Les habitants de Lougansk (Louhansk en ukrainien-NDLR) et Donetsk, Kherson et Zaporijjia deviennent nos citoyens pour toujours", a souligné Vladimir Poutine, ajoutant que les populations avaient voté "sans équivoque" pour "un avenir commun".

"Quatre nouvelles régions russes" seront ainsi formées, a-t-il dit, en vertu d'accords qui restent à signer.

Vladimir Poutine, applaudi à plusieurs reprises, a appelé l'Ukraine, envahie par l'armée russe le 24 février dernier, à "un cessez-le-feu" et à revenir à la table des négociations.

"L'Union soviétique n'existe plus, nous ne pouvons plus revenir dans le passé, mais la Russie n'en a plus besoin, n'a plus besoin de cela", a-t-il lancé.