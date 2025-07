L'équipe nationale turque de football pour amputés a battu la France 3-0 lors du premier match du Groupe A de la Coupe du monde 2022.

La Turquie accueille cette année la Coupe du monde 2022 de football pour amputés.

Dans le cadre de ce mondial, la Turquie a affronté la France vendredi lors de son premier match au stade Ülker d'Istanbul.

La Turquie a entamé un très bon début de match avec Erdi Aslan, İsmail Korkmaz, Fuat Tastan, Okan Sahiner, Omer Guleryuz, Kemal Gules et Savas Kaya.

Les Turcs ont ouvert le score à la 10ème minute avec un but de Kemal Gules.

Le second but est arrivé à la 23ème minute sur une passe décisive de Kemal Gules concrétisée par Okan Sahiner.

A la mi-temps, les Turcs ont mené le match 2-0.

Le 3e et dernier but des Turcs est arrivé à la 48ème minute avec Rahmi Ozcan, qui est entré plus tard dans le jeu. Ainsi, la rencontre s'est achevée avec la victoire de la Turquie sur le score de 3-0.

Le prochain match des Turcs se déroulera le dimanche 2 octobre contre le Libéria.